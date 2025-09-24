Nowi zachodniopomorscy policjanci złożą ślubowanie

Kilkudziesięciu nowych policjantów złoży w środę ślubowanie w Szczecinie. Następnie rozpoczną oni służbę w swoich jednostkach macierzystych.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Nabór wciąż trwa, a dokumenty można składać we wszystkich komendach powiatowych oraz komendach miejskich i wojewódzkiej Policji w Szczecinie.Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w policji muszą przejść przez kilka etapów. Obejmują one m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.