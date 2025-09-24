Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Nowi zachodniopomorscy policjanci złożą ślubowanie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych kandydatów do służby w policji. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kilkudziesięciu nowych policjantów złoży w środę ślubowanie w Szczecinie. Następnie rozpoczną oni służbę w swoich jednostkach macierzystych.
Nabór wciąż trwa, a dokumenty można składać we wszystkich komendach powiatowych oraz komendach miejskich i wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w policji muszą przejść przez kilka etapów. Obejmują one m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

wrzesień 2025
serwis z godziny 6:30
