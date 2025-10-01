Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
W ciągu roku rejestratorki Szpitala Wojewódzkiego odebrały 120 tysięcy telefonów

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Mija pierwszy rok funkcjonowania Centralnej Rejestracji Telefonicznej Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Telefony odbierają rejestratorki pracujące w placówkach w Zdunowie i przy Arkońskiej. W ciągu roku takich telefonów było w sumie 120 tysięcy.
Nowy system rejestracji w Szpitalu Wojewódzkim
To duże ułatwienie dla pacjentów - wyjaśnia Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

- Zyskali oni jeden numer telefonu 91 500 0 500, pod którym mogą umówić wizytę u lekarza specjalisty właściwie w każdej poradni działającej w Szpitalu Wojewódzkim - mówi rzecznik szpitala.

Wyjątkiem jest poradnia kardiologiczna, zaburzeń rytmu i kontroli stymulatorów serca - dodaje Tomasz Owsik-Kozłowski.

- Ta poradnia, jako nasza największa, jeszcze wciąż ma własną rejestrację. Pozostałych 37 poradni specjalistycznych obsługiwanych jest telefonicznie przez jeden zespół pań rejestratorek - mówi rzecznik.

Średni czas oczekiwania na rozmowę to 1 minuta i 51 sekund. Aby skrócić czas oczekiwania placówka radzi dzwonić w piątki po godzinie 11 - wtedy czas oczekiwania jest najkrótszy i wynosi średnio nawet 20 sekund.

Edycja tekstu: Michał Król
