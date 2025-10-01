Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum
System kaucyjny działa tylko w teorii. Sprzedawcy, dostawcy i klienci nic nie wiedzą

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
System kaucyjny w teorii ruszył z początkiem października. W praktyce wygląda to nieco inaczej. Znalezienie na sklepowych półkach butelek ze specjalnym oznaczeniem umożliwiającym ich zwrot, w tej chwili graniczy z cudem.
O to, czy wprowadzenie systemu kaucyjnego dla klientów marketów jest odczuwalne, sprawdziliśmy w Świnoujściu. O obecnej sytuacji opowiadali zarówno kupujący, jak sprzedawcy i dostawca towaru.

- Klienci pytają, a jeszcze tak do końca nie wiemy, jak to będzie. Na razie nie mamy takich opakowań - mówi ekspedientka.

- Na hurtowniach jeszcze nie ma zwrotnych opakowań. Musimy poczekać aż to wejdzie w życie. To, że dzisiaj jest 1 października i zwrotne opakowania, to nie znaczy, że już są zwrotne opakowanie w sklepach - mówi dostawca.

- W sklepie nie było komunikatu. Na pewno zatrzymała, bo nie jestem zorientowana. Brak wiedzy. - Ja nic takiego nie spotkałem, ale dzisiaj byłem dwa razy. Byłem przekonany, że już coś dostanę, ale nie ma nic takiego - mówią klienci.

Opłata kaucyjna pobierana będzie przy sklepowej kasie w momencie, gdy w sprzedaży zaczną funkcjonować butelki zwrotne.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

