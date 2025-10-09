Zmiany w budżecie, stawki podatku - sesja Rady Miasta

Szczecińska Rada Miasta. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/archiwum]

Zmiany w budżecie miasta, przyjęcie Programu Usług Społecznych czy uchwalenie stawek podatku od nieruchomości - między innymi nad tymi kwestiami pochylą się radni na XV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin.