Utrudnienia na Pomorzanach

Kolejne utrudnienia w ruchu czekają w czwartek kierowców, którzy pokonują ulice szczecińskich Pomorzan. Związane będą z trzecim już etapem układania asfaltu w alei Powstańców Wielkopolskich.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Czwartkowe prace drogowców obejmą odcinek od drugiego wjazdu na osiedle „Pomorzany Park”, aż do Placu Szyrockiego. Tym samym spowodują także całkowite zablokowanie przejazdu przez skrzyżowania alei Powstańców Wielkopolskich z ulicą Dunikowskiego.Prace związane z układaniem asfaltu w al. Powstańców Wielkopolskich - na odcinku od ul. Milczańskiej do pl. Szyrockiego - powinny zakończyć się w piątek.Pełne udostępnienie tego odcinka kierowcom planowane jest na poniedziałek 20 października.