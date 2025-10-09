Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Utrudnienia na Pomorzanach

Region Adam Wosik

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Kolejne utrudnienia w ruchu czekają w czwartek kierowców, którzy pokonują ulice szczecińskich Pomorzan. Związane będą z trzecim już etapem układania asfaltu w alei Powstańców Wielkopolskich.
Czwartkowe prace drogowców obejmą odcinek od drugiego wjazdu na osiedle „Pomorzany Park”, aż do Placu Szyrockiego. Tym samym spowodują także całkowite zablokowanie przejazdu przez skrzyżowania alei Powstańców Wielkopolskich z ulicą Dunikowskiego.

Prace związane z układaniem asfaltu w al. Powstańców Wielkopolskich - na odcinku od ul. Milczańskiej do pl. Szyrockiego - powinny zakończyć się w piątek.

Pełne udostępnienie tego odcinka kierowcom planowane jest na poniedziałek 20 października.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74280 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od 06 października oglądane 6805 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5858 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5321 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od 06 października oglądane 4363 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 7:29
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki

Najnowsze podcasty