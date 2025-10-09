Utrudnienia na Pomorzanach

Kolejne utrudnienia w ruchu czekają w czwartek kierowców, którzy pokonują ulice szczecińskich Pomorzan. Związane będą z trzecim już etapem układania asfaltu w alei Powstańców Wielkopolskich.
Czwartkowe prace drogowców obejmą odcinek od drugiego wjazdu na osiedle „Pomorzany Park”, aż do Placu Szyrockiego. Tym samym spowodują także całkowite zablokowanie przejazdu przez skrzyżowania alei Powstańców Wielkopolskich z ulicą Dunikowskiego.
Prace związane z układaniem asfaltu w al. Powstańców Wielkopolskich - na odcinku od ul. Milczańskiej do pl. Szyrockiego - powinny zakończyć się w piątek.
Pełne udostępnienie tego odcinka kierowcom planowane jest na poniedziałek 20 października.
Prace związane z układaniem asfaltu w al. Powstańców Wielkopolskich - na odcinku od ul. Milczańskiej do pl. Szyrockiego - powinny zakończyć się w piątek.
Pełne udostępnienie tego odcinka kierowcom planowane jest na poniedziałek 20 października.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł