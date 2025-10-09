Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Będzie kolejny protest rolników w naszym regionie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W piątek ciągniki wyjadą na drogi powiatu pyrzyckiego. Jak podaje portal chojna24.pl, miejscem zbiórki, w południe, będą Banie w powiecie gryfińskim.
Następnie rolnicy pojadą w kierunku Pyrzyc i zablokują drogę S3 na węźle Pyrzyce w obu kierunkach. W trakcie protestu przepuszczane będą jedynie pojazdy uprzywilejowane.

Protestujący nadal sprzeciwiają się założeniom Zielonego Ładu, umowie Mercosur oraz napływowi taniej żywności z Ukrainy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74280 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od 06 października oglądane 6805 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5858 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5321 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od 06 października oglądane 4363 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 7:29
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki

Najnowsze podcasty