Będzie kolejny protest rolników w naszym regionie

W piątek ciągniki wyjadą na drogi powiatu pyrzyckiego. Jak podaje portal chojna24.pl, miejscem zbiórki, w południe, będą Banie w powiecie gryfińskim.
Następnie rolnicy pojadą w kierunku Pyrzyc i zablokują drogę S3 na węźle Pyrzyce w obu kierunkach. W trakcie protestu przepuszczane będą jedynie pojazdy uprzywilejowane.
Protestujący nadal sprzeciwiają się założeniom Zielonego Ładu, umowie Mercosur oraz napływowi taniej żywności z Ukrainy.
