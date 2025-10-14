Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Schronisko Feniks szykuje się na zimę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Normalnie rezyduje tam ponad 70 osób, ale na nadchodzącą zimę liczba mieszkańców z pewnością się podwoi. Mowa o szczecińskim schronisku dla osób w kryzysie bezdomności "Feniks" na Stołczynie.
Latem została tam wymieniona miedzy innymi kanalizacja, pomalowano pokoje i przygotowano dodatkowe łóżka, które wypełnią lada moment hol i korytarze.

- Jest dach nad głową, coś do zjedzenia, przede wszystkim ciepło zimą... - mówił jeden z rezydentów.

- Przed 1 listopada musimy być gotowi, wyposażeni w dodatkowe łóżka. Będziemy mieli przygotowane na pewno ponad 100 miejsc w schronisku i w noclegowni. Pogotowie zimowe będzie trwało 5 miesięcy, zima na pewno przyjdzie i na pewno będzie, jak co roku, dużo pracy - przewiduje Arkadiusz Oryszewski, prezes Stowarzyszenia Feniks.

- Im zimniej, to te kontrole będą coraz bardziej intensywne. Czasami to my jesteśmy pierwsi na miejscu i zawiadamiamy pomoc medyczną, czy też przewozimy taką osobę do schroniska czy do ogrzewalni - dodała st. inspektor Joanna Wojtach, rzecznik Straży Miejskiej Szczecin.

Według ostatnich danych z 2024 r. w Szczecinie przebywa około 840 osób w kryzysie bezdomności.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Weroniki Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty