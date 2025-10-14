Rower miejski. Zapłacimy mniej za...

Szczecinianie zapłacą mniej za pozostawienie roweru miejskiego poza stacją BikeS.
Dotychczas kończąc kurs i nie odstawiając roweru do stacji trzeba było zapłacić 10 złotych. Teraz mieszkańcy zapłacą 3 złote. Tyle samo wypłynie na ich konto za odstawienie roweru do stacji.
Celem zmiany ma być uelastycznienie oferty i podniesienie komfortu korzystania z rowerów.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
