Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Rower miejski. Zapłacimy mniej za...

Region Julia Nowicka

Szczeciński rower miejscki BikeS. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczeciński rower miejscki BikeS. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecinianie zapłacą mniej za pozostawienie roweru miejskiego poza stacją BikeS.
Dotychczas kończąc kurs i nie odstawiając roweru do stacji trzeba było zapłacić 10 złotych. Teraz mieszkańcy zapłacą 3 złote. Tyle samo wypłynie na ich konto za odstawienie roweru do stacji.

Celem zmiany ma być uelastycznienie oferty i podniesienie komfortu korzystania z rowerów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od wczoraj oglądane 49343 razy)
  2. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4893 razy)
  3. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4882 razy)
  4. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4664 razy)
  5. Nowy most powstanie w Szczecinie
    (od 08 października oglądane 3917 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Schronisko Feniks szykuje się na zimę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Ratownictwa Medycznego - w Szczecinie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Urszula Pańka
Sport łączy pokolenia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Dawcy Szpiku. Każdy może znaleźć się kiedyś w potrzebie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Europejski Konkurs Filmów Dokumentalnych powraca na Szczecin Film Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty