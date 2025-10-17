Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

ZUS zaprasza młodych do projektu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Siedziba ZUS w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Siedziba ZUS w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
To szansa na zdobycie praktycznej wiedzy. Zachodniopomorskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmują zapisy do "Projektu z ZUS" i "Lekcji z ZUS".
Pierwsza z inicjatyw skierowana jest do uczniów szkół podstawowych. Ma przybliżyć czym są ubezpieczenia społeczne, jakie świadczenia zapewniają i dlaczego warto im podlegać.

"Projekt z ZUS" można przeprowadzić w dowolnym czasie w trakcie roku szkolnego, wystarczy, że szkoła zgłosi chęć udziału.

Natomiast "Lekcje z ZUS" to autorski projekt edukacyjny, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest budowanie świadomości młodego pokolenia w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Zwieńczeniem programu jest olimpiada, a nagrodami są np. indeksy na wybrane uczelnie.
Na zgłoszenia do tegorocznej edycji, ZUS czeka do 24 października.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od 13 października oglądane 49807 razy)
  2. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od wczoraj oglądane 4687 razy)
  3. Na ul. Batalionów Chłopskich samochód potrącił kobietę
    (od 14 października oglądane 3696 razy)
  4. Prezydent Szczecina nagrodził nauczycieli
    (od 13 października oglądane 2954 razy)
  5. Strefa Dobrych Myśli w Szczecinie. Nowe miejsce wsparcia i inspiracji
    (od 11 października oglądane 2913 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autreklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecinianie rozpoczęli przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Zadworny
W całej Polsce trwa bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Autonomiczny bus kursujący po Cmentarzu Centralnym? Jest taki pomysł [WIDEO]
Jak zainteresować młodzież branżą energetyczną? Zaprosić ich na EduPower [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Bulsa

Najnowsze podcasty