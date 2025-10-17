ZUS zaprasza młodych do projektu

To szansa na zdobycie praktycznej wiedzy. Zachodniopomorskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmują zapisy do "Projektu z ZUS" i "Lekcji z ZUS".
Pierwsza z inicjatyw skierowana jest do uczniów szkół podstawowych. Ma przybliżyć czym są ubezpieczenia społeczne, jakie świadczenia zapewniają i dlaczego warto im podlegać.
"Projekt z ZUS" można przeprowadzić w dowolnym czasie w trakcie roku szkolnego, wystarczy, że szkoła zgłosi chęć udziału.
Natomiast "Lekcje z ZUS" to autorski projekt edukacyjny, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest budowanie świadomości młodego pokolenia w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Zwieńczeniem programu jest olimpiada, a nagrodami są np. indeksy na wybrane uczelnie.
Na zgłoszenia do tegorocznej edycji, ZUS czeka do 24 października.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
"Projekt z ZUS" można przeprowadzić w dowolnym czasie w trakcie roku szkolnego, wystarczy, że szkoła zgłosi chęć udziału.
Natomiast "Lekcje z ZUS" to autorski projekt edukacyjny, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest budowanie świadomości młodego pokolenia w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Zwieńczeniem programu jest olimpiada, a nagrodami są np. indeksy na wybrane uczelnie.
Na zgłoszenia do tegorocznej edycji, ZUS czeka do 24 października.
Autorka edycji: Joanna Chajdas