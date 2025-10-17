Mniej na zespół i komisje orzekające o niepełnosprawności

Zamiast 4 milionów złotych jest tylko 435 tysięcy zł - tyle ministerstwo przeznaczyło dla siedemnastu Powiatowych Komisji Orzekających o Niepełnosprawności oraz dla Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Zachodniopomorskiem.





Środki powinny trafić do wszystkich placówek na początku listopada.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Z powodu braku funduszy placówki w regionie zawiesiły wydawanie orzeczeń. Środki pochodzą z rezerwy celowej przyznawanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - informuje Piotr Pieleszek z centrum prasowego wojewody. - Uzyskaliśmy zgodę na uruchomienie 302 tysięcy na powiatowe zespoły i 123 tysięcy na wojewódzki zespół. Te środki musimy rozdzielić w takiej wysokości, jakiej otrzymaliśmy.- To kropla w morzu potrzeb - dodaje Pieleszek. - Pieniądze trafiają zazwyczaj do trzeciego dnia danego miesiąca, do każdego z siedemnastu powiatowych zespołów. Będziemy je dzielić w zależności od tego, jak wyglądają terminy i sprawy dotyczące orzekania w poszczególnych zespołach.