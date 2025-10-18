Ruszają prace budowlane na DW105 i DW175

Na dwóch drogach wojewódzkich rozpoczną się prace budowlane. Będą utrudnienia.
W przyszłym tygodniu ruszy przebudowa drogi wojewódzkiej 175 w Drawnie. Będą utrudnienia w ruchu.
Prace zaczną się od strony wlotu do miasta z kierunku Kiełpina i Choszczna, na odcinku około 300 metrów. Będą tam prowadzone prace ziemne, zacznie się wymiana instalacji.
Ruch będzie odbywał się wahadłowo z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.
Od przyszłego tygodnia ruszają też prace na drodze wojewódzkiej 105, w Stuchowie. Powstanie tam nowa nawierzchnia, oświetlone przejścia dla pieszych oraz parking.
Inwestycja realizowana jest przez Województwo Zachodniopomorskie przy współudziale środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Świerzno.
