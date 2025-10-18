Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Duża popularność urzędomatu w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.

Fot. Powiat Koszaliński
Urzędomat działający od grudnia ubiegłego roku dla koszalińskiego Wydziału Komunikacji i Dróg, teraz zaczął też funkcjonować dla Wydziału Geodezji.
Umożliwia to mieszkańcom wygodny i szybki odbiór dokumentów na prostych zasadach. Urzędomat dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajduje się przy budynku Starostwa przy ul. Racławickiej 13.

Mieszkańcy mogą odebrać swoje dokumenty w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności stania w kolejkach. Proces odbioru dokumentów w urzędomacie jest prosty: po złożeniu wniosku, interesant otrzymuje SMS z kodem PIN, który umożliwia bezkontaktowy odbiór dokumentów w ciągu 48 godzin.

