Reżyser "Heweliusza": artyści musieli się zmierzyć z żywiołem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Jan Holoubek, reżyser m.in. serialu "Heweliusz". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To była faktyczna walka z żywiołem, a emocje były prawdziwe. Reżyser "Heweliusza" - Jan Holoubek - mówił w porannych "Rozmowach pod krawatem" Radia Szczecin - o tym, przed jakimi wyzwaniami stanęła ekipa serialu.