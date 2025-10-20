Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zawsze stoją po stronie konsumenta. Państwowa Inspekcja Handlowa ma już 75 lat [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Na co dzień są niewidoczni, ale to od nich zależy bezpieczeństwo konsumentów - mowa o pracownikach Inspekcji Handlowej, która w poniedziałek obchodzi swoje 75-lecie.
Odznaczenia dla najbardziej zasłużonych inspektorów wręczył w Szczecinie Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

- Święto tej inspekcji, która dba o to, żeby konsumenci zawsze dostawali produkt taki, jak jest w umowie i żeby nie byli oszukiwani. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że inspekcja nie tylko kontroluje, ale również pomaga przedsiębiorcom, żeby spełniać wszystkie te zasady - mówi Rudawski.

Odznaczeni inspektorzy Tomasz Wilczyński i Joanna Grabias przekonują, że to ważna i trudna praca.

- Uważam, że to jest dość trudna praca, ponieważ jest w niej dużo stresu. Trzeba jednak być odpowiedzialnym. Jako inspektorzy to widzimy, konsumenci faktycznie mniej, bo my nie jesteśmy widoczni. My nie chcemy też się promować, że chodzimy, coś sprawdzamy. My to robimy po prostu dla konsumentów. - To jest takie docenienie tylu lat pracy dla konsumentów. Działamy w ich ochronie. Zabawka, żeby nie zagrażała bezpieczeństwu dziecka, czy sprzęt elektryczny, żeby nie zagrażał bezpieczeństwu użytkowników. Po tylu latach pracy, ja moją pracę kocham i uważam, że jest świetna - mówią inspektorzy,

W 2024 roku w Zachodniopomorskiem przeprowadzono 745 kontroli.

