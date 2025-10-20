Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym

Region Rafael Żełobowski, Julia Nowicka

Fot. OSP Warnica
Fot. OSP Warnica
Śmiertelny wypadek na torach kolejowych. W miejscowości Ognica w powiecie stargardzkim doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem relacji Szczecin-Piła.
Jak mówi asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w wypadku zginął kierowca samochodu.

- Pomimo prowadzonej przez strażaków i ratowników medycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej, niestety nie udało się uratować życia kierowcy samochodu osobowego - mówi Schacht.

Do wypadku doszło o godzinie 15:30, jego przyczyny wyjaśni prokuratura.

Edycja tekstu: Michał Król
