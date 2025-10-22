Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szczepionka na Covid. Czy są problemy z rejestracją?

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Od miesiąca dostępna jest nowa szczepionka przeciw COVID-19. Gdy szczepienia ruszyły, nie dla wszystkich znalazł się termin, by preparat przyjąć. Nasza reporterka sprawdziła czy obecnie są problemy z rejestracją na szczepienie.
Na szczepienie próbowała zarejestrować się przez Internetowe Konto Pacjenta. Kliknęła i wybrała jutrzejszą datę. Początkowo nie pojawiał się termin, jednak gdy zwiększyła zakres poszukiwań do 20 km, pojawiła się możliwość przyjęcia szczepionki w czwartek o 12.

- Nie wszyscy mają tyle szczęścia - mówi dr Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach. - Zdarzają się sytuacje, w których system będzie kierował nas na szczepienie gdzieś zupełnie poza miejsce naszego zamieszkania.

Jak dodaje lekarka, wynika to ze zwiększonego zainteresowania szczepieniami, ale także z faktu, iż niektóre apteki otrzymały zbyt mało preparatów.

- Warto o szczepieniu pomyśleć, bo liczba chorych rośnie z każdym tygodniem - mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Od początku września do połowy października bieżącego roku odnotowaliśmy ponad 3 tysiące przypadków COVID-19.

Szczepieniem przeciwko COVID-19 szczególnie powinny zainteresować się osoby o obniżonej odporności. To właśnie one są one najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby. Dotyczy to przede wszystkim osób powyżej 60. roku życia, dzieci, młodzieży i dorosłych z chorobami współistniejącymi.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Anny Klimczyk z programu "Tematy i Muzyka".

