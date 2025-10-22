Szczepionka na Covid. Czy są problemy z rejestracją?

Od miesiąca dostępna jest nowa szczepionka przeciw COVID-19. Gdy szczepienia ruszyły, nie dla wszystkich znalazł się termin, by preparat przyjąć. Nasza reporterka sprawdziła czy obecnie są problemy z rejestracją na szczepienie.

Na szczepienie próbowała zarejestrować się przez Internetowe Konto Pacjenta. Kliknęła i wybrała jutrzejszą datę. Początkowo nie pojawiał się termin, jednak gdy zwiększyła zakres poszukiwań do 20 km, pojawiła się możliwość przyjęcia szczepionki w czwartek o 12.





- Nie wszyscy mają tyle szczęścia - mówi dr Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach. - Zdarzają się sytuacje, w których system będzie kierował nas na szczepienie gdzieś zupełnie poza miejsce naszego zamieszkania.





Jak dodaje lekarka, wynika to ze zwiększonego zainteresowania szczepieniami, ale także z faktu, iż niektóre apteki otrzymały zbyt mało preparatów.







- Warto o szczepieniu pomyśleć, bo liczba chorych rośnie z każdym tygodniem - mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Od początku września do połowy października bieżącego roku odnotowaliśmy ponad 3 tysiące przypadków COVID-19.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Szczepieniem przeciwko COVID-19 szczególnie powinny zainteresować się osoby o obniżonej odporności. To właśnie one są one najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby. Dotyczy to przede wszystkim osób powyżej 60. roku życia, dzieci, młodzieży i dorosłych z chorobami współistniejącymi.