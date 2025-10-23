RSnW: komentarze po Konkursie Chopinowskim

27-letni Amerykanin Eric Lu zwycięzcą 19. Konkursu Chopinowskiego. Jednak komentatorzy dość zgodnie określają ten werdykt jako zaskoczenie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- O ile Eric Lu jest bardzo dobrym pianistą, to na tym konkursie nie zaprezentował się najlepiej - powiedział w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Karol Radziwonowicz, pianista, wiceprezes Towarzystwa Imienia Fryderyka Chopina.- Z etapu na etap nie byłbym zdziwiony, gdyby on nie dostawał się do następnych etapów, bo poziom był tak wysoki, że konkurencja była niezmiernie silna. Nie ukrywam; dla mnie to jest bardzo duże zdziwienie - powiedział.- Też byłem zaskoczony tym werdyktem - przyznał prof. Bogusław Rottermund, pianista, krytyk muzyczny i kierownik Katedry Fortepianu w Akademii Sztuki w Szczecinie.- Nie byłbym taki ostry w ocenie Erica Lu. Drugi raz podchodzenie na kolejne edycje konkursu jest olbrzymim obciążeniem dla pianisty, nie mówiąc już o tym, że przecież był chory, dlatego była zmieniona kolejność - mówił.Eric Lu dziesięć lat temu został laureatem XVII konkursu, zdobywając IV nagrodę.