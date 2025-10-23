Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
RSnW: komentarze po Konkursie Chopinowskim

Region Anna Klimczyk

XIX Konkurs Chopinowski. Laureat pierwszego miejsca, Eric Lu z USA oraz przewodniczący jury Garrick Ohlsson podczas ogłoszenia wyników finału XIX edycji Konkursu Chopinowskiego w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie, w nocy z 20 na 21 bm. PAP/Radek Pietruszka
27-letni Amerykanin Eric Lu zwycięzcą 19. Konkursu Chopinowskiego. Jednak komentatorzy dość zgodnie określają ten werdykt jako zaskoczenie.
Eric Lu zwycięzcą XIX Konkursu Chopinowskiego Piotr Alexewicz laureatem V nagrody

Piotr Alexewicz wystąpił w finale 19. Konkursu Chopinowskiego
Muzyka Chopina jest dla niego emocjonalną podróżą. Wystąpił jeden z faworytów
- O ile Eric Lu jest bardzo dobrym pianistą, to na tym konkursie nie zaprezentował się najlepiej - powiedział w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Karol Radziwonowicz, pianista, wiceprezes Towarzystwa Imienia Fryderyka Chopina.

- Z etapu na etap nie byłbym zdziwiony, gdyby on nie dostawał się do następnych etapów, bo poziom był tak wysoki, że konkurencja była niezmiernie silna. Nie ukrywam; dla mnie to jest bardzo duże zdziwienie - powiedział.

- Też byłem zaskoczony tym werdyktem - przyznał prof. Bogusław Rottermund, pianista, krytyk muzyczny i kierownik Katedry Fortepianu w Akademii Sztuki w Szczecinie.

- Nie byłbym taki ostry w ocenie Erica Lu. Drugi raz podchodzenie na kolejne edycje konkursu jest olbrzymim obciążeniem dla pianisty, nie mówiąc już o tym, że przecież był chory, dlatego była zmieniona kolejność - mówił.

Eric Lu dziesięć lat temu został laureatem XVII konkursu, zdobywając IV nagrodę.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
