Podwyżka podatku w Świnoujściu. Prawie dwa miliony więcej trafi do miejskiej kasy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Niewielka podwyżka dla mieszkańców, a duży wpływ dla miasta. Tak samorząd Świnoujścia tłumaczy podwyżki podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z początkiem 2026 roku.

Wzrost cen towarów i usług to powód wprowadzenia podwyżek dla mieszkańców. Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu wyjaśnia, że podwyżka wyniesie zaledwie 4,5 proc.



- Zmiana jest niewielka. Właściciel mieszkania o powierzchni 60 m2 zapłaci w przyszłym roku około sześciu złotych więcej w skali całego roku - mówi Basałygo i dodaje, że wpływy z budżetu mają być przeznaczone na potrzeby mieszkańców.



- Dla pojedynczego odbiorcy jest to niewielka podwyżka. Miasto stoi na stanowisku, że co roku należy podwyższać podatki o wartość inflacji. Podatki generalnie będą przeznaczane na bieżące funkcjonowanie miasta - tłumaczy Basałygo.



Budżetu miasta z tytułu podwyżki w przyszłym roku wzbogaci się o około 1,8 mln złotych.



