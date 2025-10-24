Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Region  
Leszek Herman
Podwyżka podatku w Świnoujściu. Prawie dwa miliony więcej trafi do miejskiej kasy

Region Joanna Maraszek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Niewielka podwyżka dla mieszkańców, a duży wpływ dla miasta. Tak samorząd Świnoujścia tłumaczy podwyżki podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z początkiem 2026 roku.
Wzrost cen towarów i usług to powód wprowadzenia podwyżek dla mieszkańców. Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu wyjaśnia, że podwyżka wyniesie zaledwie 4,5 proc.

- Zmiana jest niewielka. Właściciel mieszkania o powierzchni 60 m2 zapłaci w przyszłym roku około sześciu złotych więcej w skali całego roku - mówi Basałygo i dodaje, że wpływy z budżetu mają być przeznaczone na potrzeby mieszkańców.

- Dla pojedynczego odbiorcy jest to niewielka podwyżka. Miasto stoi na stanowisku, że co roku należy podwyższać podatki o wartość inflacji. Podatki generalnie będą przeznaczane na bieżące funkcjonowanie miasta - tłumaczy Basałygo.

Budżetu miasta z tytułu podwyżki w przyszłym roku wzbogaci się o około 1,8 mln złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty