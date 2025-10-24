Zderzenie osobówki z busem

Na miejsce skierowano trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Busem podróżowało 11 osób, w tym młodzież dojeżdżająca do szkoły w Darłowie. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Na miejscu pracują jeszcze dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, które usuwają z jezdni płyny eksploatacyjne.

- Pomocy medycznej wymagały cztery osoby - przekazała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - 60-letnia kobieta z urazem klatki piersiowej i biodra, 71-letni mężczyzna z urazem biodra oraz 23-letnia kobieta z urazem barku. Na miejscu wezwania znajdował się także poszkodowany 21-letni mężczyzna z urazem barku i kręgosłupa lędźwiowego, który został przekazany na pokład Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.