Zderzenie osobówki z busem

Cztery osoby trafiły do szpitala po wypadku z udziałem busa i samochodu osobowego. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej 205 na odcinku między Sławnem a Darłowem.
Jak poinformował kpt. Piotr Grudzień z PSP w Sławnie, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by wydostać kierowców z pojazdów. Bus pełnił funkcję komunikacji zastępczej PKP.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Na miejsce skierowano trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Pomocy medycznej wymagały cztery osoby - przekazała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - 60-letnia kobieta z urazem klatki piersiowej i biodra, 71-letni mężczyzna z urazem biodra oraz 23-letnia kobieta z urazem barku. Na miejscu wezwania znajdował się także poszkodowany 21-letni mężczyzna z urazem barku i kręgosłupa lędźwiowego, który został przekazany na pokład Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Busem podróżowało 11 osób, w tym młodzież dojeżdżająca do szkoły w Darłowie. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Na miejscu pracują jeszcze dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, które usuwają z jezdni płyny eksploatacyjne.
Na trasie Sławno - Darłowo droga jest zablokowana.
