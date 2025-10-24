Zastępca prezydenta o pieniądzach na szczecińską kulturę i przyszłości Teatru Współczesnego

W szczecińskiej kulturze są wystarczające pieniądze, ale należy je nieco inaczej wydatkować - powiedział w piątkowych "Rozmowach pod krawatem" zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski.
Marcin Biskupski zapewnił także w dzisiejszych "Rozmowach pod krawatem", że działalność Teatru Współczesnego na kolejne sezony także jest niezagrożona. Jeszcze kilka miesięcy temu teatr miał opuścić muzeum do końca 2026 roku.
- Zawału serca nie będzie. Jesteśmy umówieni z panem marszałkiem Olgierdem Geblewiczem, że dopóki nie będzie wyłoniony wykonawca i nie będzie na placu budowy, jeśli chodzi o remont budynku Muzeum Narodowego, to do tego momentu Teatr Współczesny będzie mógł funkcjonować - zapewnił Marcin Biskupski.
Zastępca prezydenta Szczecina mówił też o programie stypendialnym i rezydencjalnym dla artystów, którego w Szczecinie brakuje, a który w wielu miastach jest standardem.
