Zastępca prezydenta o pieniądzach na szczecińską kulturę i przyszłości Teatru Współczesnego

Region Małgorzata Frymus

Marcin Biskupski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Marcin Biskupski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W szczecińskiej kulturze są wystarczające pieniądze, ale należy je nieco inaczej wydatkować - powiedział w piątkowych "Rozmowach pod krawatem" zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski.
Marcin Biskupski
- Uważam, że środków na kulturę jest wystarczająco. To jest kwestia właściwego ich rozdzielenia. Mamy teraz taką sytuację. Nie będzie w Szczecinie "Męskiego grania", czyli już uwalnia nam się kwota około 500 tysięcy złotych w ramach budżetu Szczecińskiej Agencji Artystycznej - mówił zastępca prezydenta miasta.

Marcin Biskupski zapewnił także w dzisiejszych "Rozmowach pod krawatem", że działalność Teatru Współczesnego na kolejne sezony także jest niezagrożona. Jeszcze kilka miesięcy temu teatr miał opuścić muzeum do końca 2026 roku.

- Zawału serca nie będzie. Jesteśmy umówieni z panem marszałkiem Olgierdem Geblewiczem, że dopóki nie będzie wyłoniony wykonawca i nie będzie na placu budowy, jeśli chodzi o remont budynku Muzeum Narodowego, to do tego momentu Teatr Współczesny będzie mógł funkcjonować - zapewnił Marcin Biskupski.

Zastępca prezydenta Szczecina mówił też o programie stypendialnym i rezydencjalnym dla artystów, którego w Szczecinie brakuje, a który w wielu miastach jest standardem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
