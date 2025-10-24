Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Europejskie fundusze dla szpitala w Stargardzie

Region Anna Pałamar

Szpital w Stargardzie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin/Archiwum]
Milion 800 tysięcy złotych dla Szpitala Powiatowego w Stargardzie.
Środki, przyznane w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, zostaną przeznaczone między innymi na modernizację poradni i zakup nowoczesnej aparatury medycznej.

Wyremontowane zostaną pomieszczenia i korytarze poradni ambulatoryjnej. W planach jest między innymi również zakup nowego stołu operacyjnego, aparatu USG i EKG oraz bieżni rehabilitacyjnej do Pracowni Fizjoterapii.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

