Gotówka na cmentarzu. Uczciwy znalazca i szczęśliwy finał

Nietypowe znalezisko na kołobrzeskim cmentarzu. Kobieta odwiedzająca groby bliskich znalazła dużą sumę pieniędzy.

Do dyżurnego policji zgłosiła się osoba, która znalazła gotówkę.





- Poinformowała o znalezieniu na jednej z alejek Cmentarza Komunalnego w Kołobrzegu worka foliowego z gotówką. Jak relacjonowała, nie sprawdzała ile dokładnie znajduje się tam pieniędzy. Policjanci na miejscu dokonali sprawdzenia zawartości i ustalili, że w worku znajduje się 18,5 tysiąca złotych - powiedziała st. sierż. Pamela Borkowska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Już po przekazaniu pieniędzy w komendzie pojawiła się inna osoba, która oświadczyła, że zgubiła w podobnej lokalizacji dużą sumę gotówki. Policjanci zweryfikowali okoliczności zdarzenia i pieniądze wróciły ostatecznie do właściciela.Mundurowi podkreślają jednak obywatelską postawę kobiety, która nie zatrzymała znalezionej kwoty, a przekazała ją policji.