Leśnicy i myśliwi spotkali się w katedrze [ZDJĘCIA]

To prawdziwe święto leśników i myśliwych. W Bazylice pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie odbyła się msza świętej hubertowska.

- Jak mówimy, jest to tradycja, od zarania naszej działalności łowieckiej. Dzisiaj, dzięki uprzejmości naszego arcybiskupa wracamy do katedry. Jest na cześć naszego patrona, św. Huberta i kontynuuje tradycję rodzinną. Jestem leśnikiem i bardzo sobie cenię ten zawód. - Teraz jest okres, kiedy po całej Polsce mamy spotkania myśliwych przy ołtarzu na modlitwie. W sobotę był ogólnopolski Hubertus w Gnieźnie. Jest to okazja też, aby pokazać, że ci, którzy gromadzą się pod znakiem św. Huberta są tymi, którzy dbają tak naprawdę o przyrodę - uczestnicy niedzielnej mszy świętej.



Msza święta hubertowska na stałe weszła do obrzędowości i kultury łowieckiej już w drugiej połowie XVIII wieku.



