Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Mat. Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
2,5 kilograma narkotyków przejęli zachodniopomorscy policjanci. To funkcjonariusze z Gryfina i Choszczna.
W trakcie działań w Gryfinie zatrzymano 37-letniego mieszkańca gminy Mieszkowice. Na jego posesji policjanci znaleźli 660 gramów marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających.

Podczas drugiej akcji, w Choszcznie, policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. W mieszkaniu jednego z nich funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,5 kg amfetaminy, 100 g marihuany oraz blisko 90 tabletek ecstasy. Drugi mężczyzna posiadał blisko 11 g amfetaminy i 3 g marihuany. Obaj trafili do aresztu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27844 razy)
  2. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 4881 razy)
  3. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3512 razy)
  4. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3380 razy)
  5. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 2917 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]
Szymon Osowski
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka

Najnowsze podcasty