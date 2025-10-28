Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]

2,5 kilograma narkotyków przejęli zachodniopomorscy policjanci. To funkcjonariusze z Gryfina i Choszczna.

W trakcie działań w Gryfinie zatrzymano 37-letniego mieszkańca gminy Mieszkowice. Na jego posesji policjanci znaleźli 660 gramów marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających.





Podczas drugiej akcji, w Choszcznie, policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. W mieszkaniu jednego z nich funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,5 kg amfetaminy, 100 g marihuany oraz blisko 90 tabletek ecstasy. Drugi mężczyzna posiadał blisko 11 g amfetaminy i 3 g marihuany. Obaj trafili do aresztu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski