Przepełnione kontenery na ubrania. Bałagan przy ulicy 26 Kwietnia [ZDJĘCIA]

Powraca problem przepełnionych kontenerów na ubrania w Szczecinie. Na parkingu przy ul. 26 Kwietnia stoją dwa takie kosze a wokół nich - worki z ubraniami, pościelą i innymi tekstyliami.





Kontenery należą do Polskiego Czerwonego Krzyża, który wycofał się z działalności na terenie naszego regionu. - Powodem miały być śmieci wyrzucane do koszy na odzież - mówi Piotr Pilch z Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK. - Pojemniki zostały zabrane ze względu trochę też na nieodpowiedzialność mieszkańców i trochę też brak pomocy od samorządów na utylizację odpadów, które tak naprawdę należą też do nich.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Mieszkańcy są zgodni: miasto powinno zainwestować w przeznaczone na tekstylia kosze na śmieci. - Żeby stało więcej pojemników, to by nie były porozwalane. Pojemników nie ma, no to jest, jak jest. Teraz w ogóle nie wolno wyrzucać do śmietnika, to się wala po ulicach, będzie gorzej. - Wydaje mi się, że powinny zostać postawione pojemniki na odzież, bo nie każdy z jedną rzeczą będzie gdzieś tam jeździł, zresztą nie każdy ma samochód - mówią szczecinianie.PCK zapewniło nas, że kontenery z ulicy 26 Kwietnia znikną w ciągu kilku dni. W sprawie koszy na odzież wysłaliśmy zapytanie do Urzędu Miasta. Czekamy na odpowiedź.