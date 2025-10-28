Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt

Region Adam Wosik

Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Jest gotowy projekt nowej drogi łączącej świnoujską plażę z ulicą Wolińską w dzielnicy Przytór.
Był on długo oczekiwany głównie przez mieszkańców prawobrzeżnej części miasta, ale również przez turystów, którzy zyskają teraz swobodny dostęp do Podziemnego Miasta - Muzeum Obrony Wybrzeża.

Projekt nowej drogi trafi teraz do konsultacji, właściwych dla tego obszaru, organów administracji publicznej. Ich ocena jest wymagana ze względu na planowaną w tej części wyspy Wolin budowę Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najnowsze podcasty