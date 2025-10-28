Budowa terminalu kontenerowego. Wtedy ruszy inwestycja

Wiemy, kiedy rozpoczną się prace przy budowie terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Działań możemy się spodziewać w pierwszej połowie roku.

- Inwestycja planowana w Świnoujściu ma ruszyć z początkiem roku - mówi Rafał Zahorski, pełnomocnik do spraw rozwoju Portów Szczecin - Świnoujście S.A.. - W styczniu zaczynamy inwestycje już finalnie, jeśli chodzi o terminal kontenerowy, czyli rozpoczynamy budowę drogi technicznej - drogi, która umożliwi transport ciężkiego sprzętu, wyposażenia do budowy tego terminala, który będzie budowany, jak wiadomo, od strony lądu.

Dodaje, że droga do budowy terminalu jest pierwszym etapem prac, jakie będą prowadzone. - Rozpoczęcie budowy drogi technicznej jest rozpoczęciem całej inwestycji, bo to są po prostu kolejne etapy, które wynikają też z umowy z konsorcjum inwestycyjnym. Droga techniczna jest właśnie po to, żeby mogli rozpoczynać swoją część inwestycji - podkreśla Zahorski.Droga ma powstać w rejonie planowanej docelowej drogi i torowiska prowadzących do terminala.