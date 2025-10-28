Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Budowa terminalu kontenerowego. Wtedy ruszy inwestycja

Region Joanna Maraszek

Terminal kontenerowy w Świnoujściu. źródło: www.port.szczecin.pl
Terminal kontenerowy w Świnoujściu. źródło: www.port.szczecin.pl
Wiemy, kiedy rozpoczną się prace przy budowie terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Działań możemy się spodziewać w pierwszej połowie roku.
- Inwestycja planowana w Świnoujściu ma ruszyć z początkiem roku - mówi Rafał Zahorski, pełnomocnik do spraw rozwoju Portów Szczecin - Świnoujście S.A.. - W styczniu zaczynamy inwestycje już finalnie, jeśli chodzi o terminal kontenerowy, czyli rozpoczynamy budowę drogi technicznej - drogi, która umożliwi transport ciężkiego sprzętu, wyposażenia do budowy tego terminala, który będzie budowany, jak wiadomo, od strony lądu.

Dodaje, że droga do budowy terminalu jest pierwszym etapem prac, jakie będą prowadzone. - Rozpoczęcie budowy drogi technicznej jest rozpoczęciem całej inwestycji, bo to są po prostu kolejne etapy, które wynikają też z umowy z konsorcjum inwestycyjnym. Droga techniczna jest właśnie po to, żeby mogli rozpoczynać swoją część inwestycji - podkreśla Zahorski.

Droga ma powstać w rejonie planowanej docelowej drogi i torowiska prowadzących do terminala.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27844 razy)
  2. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 4881 razy)
  3. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3512 razy)
  4. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3380 razy)
  5. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 2917 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]
Szymon Osowski
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka

Najnowsze podcasty