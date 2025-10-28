Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dwa miliony dla szpitala w Połczynie-Zdroju

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad dwa miliony złotych dla szpitala w Połczynie-Zdroju. To dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.
Projekt przewiduje modernizację niewykorzystywanych dotąd pomieszczeń, do których zostanie przeniesiona poradnia urologiczna. Ponadto zakupiony zostanie sprzęt do innych szpitalnych poradni: neurologicznej, urologicznej, położniczo-ginekologicznej, jak również pracowni endoskopii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

