Dwa miliony dla szpitala w Połczynie-Zdroju

Ponad dwa miliony złotych dla szpitala w Połczynie-Zdroju. To dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.
Projekt przewiduje modernizację niewykorzystywanych dotąd pomieszczeń, do których zostanie przeniesiona poradnia urologiczna. Ponadto zakupiony zostanie sprzęt do innych szpitalnych poradni: neurologicznej, urologicznej, położniczo-ginekologicznej, jak również pracowni endoskopii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
