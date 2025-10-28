Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Serwis o radnych pracujących w miejskich spółkach nazwę zawdzięcza prezydentowi Krzystkowi

Region Sebastian Wierciak

Szef Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Szymon Osowski (na zdj. z prawej) był gościem Sebastiana Wierciaka w "Rozmowach pod krawatem". Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szef Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Szymon Osowski (na zdj. z prawej) był gościem Sebastiana Wierciaka w "Rozmowach pod krawatem". Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
„Każdy musi gdzieś pracować” – to ogólnopolski serwis internetowy, który w styczniu uruchomi Sieć Obywatelska Watchdog Polska. To będzie mapa miast i miasteczek z zaznaczonymi radnymi, którzy pracują w miejskich spółkach – zdradził prawnik Szymon Osowski, gość "Rozmów pod Krawatem".
Szymon Osowski

Szymon Osowski

Prawnik z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: osiedle bez rady powinno być zlikwidowane
Nazwa tego serwisu nie jest przypadkowa, bo to cytat z prezydenta Szczecina.

- To będzie ogólnopolski serwis, z którym będziemy mapowali wszystkich radnych pracujących w spółkach komunalnych czy w jednostkach organizacyjnych. Za nazwę tej strony trzeba podziękować prezydentowi Krzystkowi, bo to on powiedział, że każdy musi gdzieś pracować i nie widzi problemu. W związku z tym, jego powiedzenie stanie się nazwą dla całego serwisu, właśnie tego patologicznego - mówił Szymon Osowski.

Szef Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przekonuje, że w Polsce potrzebne są zmiany legislacyjne wprowadzające zawód radnego, co zniwelowałoby przypadki patologii w samorządach.

- To jest bardzo w Polsce rozpowszechnione, że radni na publicznym pracują. Jest to niedopuszczalne. Po prostu pewnych rzeczy też nie wypada robić. Jeżeli jest się radnym, który kontroluje swojego prezydenta, jak ten zawiaduje spółkami, a pracuje w tej spółce, no to wiadomo, że nie będzie kontrolował tego prezydenta, jak on jest jego pracodawcą. I te przypadki mamy w Szczecinie - mówi prawnik.

Są już przykłady miast - po nagłośnieniu sprawy - w których udało się bez wprowadzania nowych przepisów zniwelować do zera przypadki radnych, pracujących w miejskich spółkach. To np. Wrocław.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjął szczeciński radny Andrzej Radziwinowicz, przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa.

Edycja tekstu: Michał Król

Nazwa tego serwisu nie jest przypadkowa, bo to cytat z prezydenta Szczecina.
Szef Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przekonuje, że w Polsce potrzebne są zmiany legislacyjne wprowadzające zawód radnego, co zniwelowałoby przypadki patologii w samorządach.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27857 razy)
  2. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 5092 razy)
  3. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3529 razy)
  4. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3399 razy)
  5. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 2943 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]
Szymon Osowski
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka

Najnowsze podcasty