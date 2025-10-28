Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Wsparcie dla chorych na raka. Projekt Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Region Elżbieta Bielecka

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rehabilitacja, konsultacje psychologiczne i dietetyczne, a to wszystko bezpłatnie i ze zwrotem kosztów dojazdu.
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie rusza z drugą odsłoną projektu dla pacjentów onkologicznych. Dzięki niemu, mają otrzymać wsparcie w powrocie do pełni sił - zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Zgłaszać mogą się pacjenci w trakcie lub po zakończonym leczeniu, pełnoletni mieszkańcy Zachodniopomorskiego, którzy mogą samodzielnie się poruszać.

Projekt obejmie pół tysiąca osób, w jego ramach przeszkolony zostanie także personel medyczny, a Ośrodek Rehabilitacji Onkologicznej otrzyma specjalistyczny sprzęt.

Przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 8 mln zł, ponad 7 mln to dofinansowanie unijne.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

