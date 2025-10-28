Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Więcej miejsc w parkingowcu dla mieszkańców kwartału 36

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie 20, a 43 miejsca dla mieszkańców szczecińskiego kwartału 36 w nowym parkingowcu. Wszyscy, którzy złożyli wniosek o miejsce postojowe na wyłączność, otrzymali je - poinformowała spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne.
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

"To nam się nie podoba" - mieszkańcy protestują [ZDJĘCIA]
Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parkingowiec KW 36 w ogniu krytyki mieszkańców centrum [ZDJĘCIA]
Pierwotnie dla mieszkańców kwartału przeznaczono 20 miejsc, a dla wszystkich pozostałych chętnych - 40. Na tę drugą możliwość zdecydowały się jednak tylko trzy osoby.

Mieszkańcy kwartału 36 zapłacą za miesiąc postoju 300 zł, część z nich podkreśla jednak, że jest to zbyt wysoka kwota. Miasto przekazało podczas poniedziałkowego oficjalnego otwarcia parkingowca, że nie podlega ona dyskusji. Pozostałe osoby zapłacą za abonament 600 zł miesięcznie.

Postój w parkingowcu jest płatny we wszystkie dni, także w święta. Pobieranie opłat rozpocznie się jednak w poniedziałek, do tego dnia można tam parkować za darmo.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27857 razy)
  2. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 5088 razy)
  3. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3529 razy)
  4. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3399 razy)
  5. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 2943 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]
Szymon Osowski
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka

Najnowsze podcasty