Więcej miejsc w parkingowcu dla mieszkańców kwartału 36

Nie 20, a 43 miejsca dla mieszkańców szczecińskiego kwartału 36 w nowym parkingowcu. Wszyscy, którzy złożyli wniosek o miejsce postojowe na wyłączność, otrzymali je - poinformowała spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Pierwotnie dla mieszkańców kwartału przeznaczono 20 miejsc, a dla wszystkich pozostałych chętnych - 40. Na tę drugą możliwość zdecydowały się jednak tylko trzy osoby.Mieszkańcy kwartału 36 zapłacą za miesiąc postoju 300 zł, część z nich podkreśla jednak, że jest to zbyt wysoka kwota. Miasto przekazało podczas poniedziałkowego oficjalnego otwarcia parkingowca, że nie podlega ona dyskusji. Pozostałe osoby zapłacą za abonament 600 zł miesięcznie.Postój w parkingowcu jest płatny we wszystkie dni, także w święta. Pobieranie opłat rozpocznie się jednak w poniedziałek, do tego dnia można tam parkować za darmo.