Remont stadionu w Kołobrzegu. Zakres prac zmniejszony

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Remont kołobrzeskiego stadionu zostanie dokończony, ale miasto okroi jego zakres. Wszystkie prace powinny zostać przeprowadzone najpóźniej wiosną.
Stadion im. Sebastiana Karpiniuka zyskał nową podgrzewaną murawę. Po tych pracach wykonawca z powodu problemów finansowych opuścił plac budowy, a miasto w maju rozwiązało z nim umowę. Magistrat planuje dokończenie remontu. W przyszłym tygodniu urzędnicy ogłoszą przetarg na to zadanie, jednak zakres prac zostanie zmniejszony.

Janusz Strucki, naczelnik wydziału inwestycji Urzędu Miasta nie ukrywa, że jest to związane z faktem, że miejscowa Kotwica nie występuje już na szczeblu centralnym. - Nie będziemy robić wszystkich robót, które pierwotnie były przewidziane. Po prostu już nie musimy dostosowywać tego obiektu do potrzeb pierwszej ligi - tłumaczy Strucki.

Początkowo obiekt miał być dostosowany do transmisji telewizyjnych. Teraz prace ograniczą się do wymiany oświetlenia, ogrodzenia sektora gości i montażu fotowoltaiki na jednej z trybun. Wybrany wykonawca otrzyma na to 150 dni.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty