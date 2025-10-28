Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
80-lecie polskiej edukacji na Pomorzu Zachodnim. "Szkoła zmienia się tak, jak zmieniają się społeczeństwa" [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jest ogromna przepaść między szkołą kiedyś a dziś - przyznawali nauczyciele, którzy wzięli udział w gali z okazji 80-lecia polskiej edukacji na ziemiach Pomorza Zachodniego w Teatrze Polskim w Szczecinie.
Naszej reporterce opowiadali, jak zmieniła się szkoła.

- Patrząc na to, jak dzisiaj się edukacja rozwinęła, jak dużo mamy sprzętu multimedialnego w klasach, a patrząc na to, jak było kiedyś, gdzie klasy były łączone i wszystko pod opieką jednego nauczyciela. - Szkoła zmienia się tak, jak zmieniają się społeczeństwa tak naprawdę. Widzimy faktycznie drastyczne zmiany, związane chyba ze zmianami nas samych, tego jak podchodzimy do naszych dzieci, jak je wychowujemy i jak z nimi postępujemy - mówili nauczyciele.

Pedagodzy podkreślali, że zmiany w edukacji są konieczne, by jeszcze lepiej można było kształcić dzieci i młodzież.

Przed nami wiele wyzwań - przyznała wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

- Reforma cyfryzacji polskich szkół, nauka poprzez praktykę budowania poczucia pewności siebie i sprawczości młodych ludzi. Dzisiaj w tym świecie bardzo potrzebują właśnie takich umiejętności - mówiła Piechna-Więckiewicz.

Podczas gali nagrodzono także tych, którzy wspierają zachodniopomorską edukację. Przyznano pięć medali komisji edukacji narodowej, dwa złote gryfy i 26 srebrnych gryfów zachodniopomorskich.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty