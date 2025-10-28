Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Smaczna niespodzianka od poznaniaków dla mieszkańców Szczecina [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Poznaniacy zachęcają mieszkańców Szczecina do odwiedzenia stolicy Wielkopolski i kuszą ich tradycyjnym przysmakiem. Można ich spotkać w jednym z tramwajów linii 7 i podróżować przez miasto z rogalem świętomarcińskim w dłoni.
To element promocji imienin ulicy Święty Marcin, które odbędą się 11 listopada – mówi wolontariusz Franciszek Ferchmin.

- Nie pierwszy raz jest taka akcja, od jakiegoś czasu jest robiona. Z Urzędu Miasta Poznań są organizowane rogale i rozdajemy je w innych miastach. Nie tylko w Szczecinie, byliśmy już w Warszawie, będziemy też w Gorzowie, Bydgoszczy czy Gdańsku - mówi Ferchmin.

Pasażerowie odświętnie udekorowanej z tej okazji „siódemki” byli miło zaskoczeni słodkim poczęstunkiem.

- Ja się cieszę. Student zawsze przyjmie darmowe jedzonko. Polecam. - Bardzo jest to pozytywne zaskoczenie. Nie spodziewałem się tego. Uważam, że to jest bardzo dobre, popieram. - Bardzo fajne, bo w moim wieku, jak mi coś daje za darmo, to się cieszę. Później sobie do kawki zjem - mówią szczecinianie.

Rogale świętomarcińskie będą rozdawane pasażerom do wyczerpania zapasów.

Tradycja ich wypiekania w stolicy Wielkopolski sięga 1891 roku, kiedy proboszcz parafii pw. św. Marcina zaapelował do wiernych, aby – wzorem patrona – uczynili coś dla biednych.
Jeden z cukierników upiekł trzy blachy smakołyku w kształcie końskiej podkowy.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty