Radziwinowicz: zasady wykupu mieszkań komunalnych się zmienią, ale nie nagle

Zmiany w bonifikatach będą, ale z uwzględnieniem interesu mieszkańców. Miejski radny zdradza, jak zmienią się zasady wykupu mieszkań komunalnych w Szczecinie.

- One zainwestowały tam dziesiątki, jeśli nie - niektórzy - ponad 100 tysięcy złotych. Doszliśmy do takiego wspólnego punktu, że jeśli te wnioski o wykup zostaną złożone do 30 czerwca 2026 roku, dana osoba będzie mogła wykupić mieszkanie wtedy, kiedy będzie na to gotowa - mówi Andrzej Radziwinowicz.





Ewentualne bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych w Szczecinie powinny być uzależnione od zarobków - dodał gość "Rozmów pod krawatem". Radny KO mówił na naszej antenie o "sprawiedliwości społecznej" i o tym, że generalnie dla niego te 95 proc. bonifikaty są za wysokie, a temat uzależnienia bonifikat od dochodów ma zostać poruszony jeszcze w środę podczas zwołanej Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa.



- Pytanie zasadnicze do nas wszystkich, czy chcemy, aby osoba zamożna, która zarabia o wiele więcej niż my, jako przeciętni mieszkańcy, mogła wykupić to mieszkanie powiedzmy 45% bonifikatą, bo taką planujemy po kilku latach. Jeśli tę osobę stać na zakup, może ze własnych środków, z kredytu bankowego. Będę chciał, żebyśmy taką dyskusję podjęli - mówi Radziwinowicz.

Edycja tekstu: Michał Król

Kilka miesięcy temu najemców lokali oburzyły doniesienia o projekcie likwidacji programu "Mieszkanie za remont" lub jego zmian, które zakładają zniesienie bonifikat przy wykupie. Modyfikacje będą, ale nie nagłe - zapewniał w "Rozmowach pod krawatem" przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Andrzej Radziwinowicz.Zmiany ominą te osoby, które złożą wniosek do czerwca przyszłego roku. Nowe przepisy są potrzebne, ale nie kosztem osób, które na przykład już zainwestowały duże pieniądze w remont miejskiego mieszkania - podkreślał Radziwinowicz.Propozycjami zmian radni zajmą się jeszcze w środę podczas posiedzenia Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa.