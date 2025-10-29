Szczeciński radny: miasto musi pomagać osobom starszym

Przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Andrzej Radziwinowicz powiedział, że miasto musi myśleć o seniorach.
W "Rozmowach pod krawatem" wypowiedział się na temat tego, czy Szczecin ma pomysł na pomoc osobom starszym, które są uwięzione np. na wyższych piętrach kamienic bez wind.
- Powinniśmy lokalizować te miejsca, gdzie mieszka dużo seniorów, albo ewentualnie robić zamiany w mieszkaniach komunalnych i montować windy zewnętrzne. To jest nowoczesne rozwiązanie, które pomaga tych ludzi sprowadzić na dół - mówi Radziwinowicz.
Z radnym rozmawialiśmy także o kwartale 36, o niskiej frekwencji w wyborach do Rad Osiedli, czy o planie zagospodarowania przestrzennego i planowanej deweloperce w okolicach zajezdni Pogodno.
