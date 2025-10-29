Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Szczeciński radny: miasto musi pomagać osobom starszym

Region Sebastian Wierciak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Andrzej Radziwinowicz powiedział, że miasto musi myśleć o seniorach.
Radziwinowicz: zasady wykupu mieszkań komunalnych się zmienią, ale nie nagle
W "Rozmowach pod krawatem" wypowiedział się na temat tego, czy Szczecin ma pomysł na pomoc osobom starszym, które są uwięzione np. na wyższych piętrach kamienic bez wind.

- Powinniśmy lokalizować te miejsca, gdzie mieszka dużo seniorów, albo ewentualnie robić zamiany w mieszkaniach komunalnych i montować windy zewnętrzne. To jest nowoczesne rozwiązanie, które pomaga tych ludzi sprowadzić na dół - mówi Radziwinowicz.

Z radnym rozmawialiśmy także o kwartale 36, o niskiej frekwencji w wyborach do Rad Osiedli, czy o planie zagospodarowania przestrzennego i planowanej deweloperce w okolicach zajezdni Pogodno.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Piotra Tolko do "Rozmów pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjęła zastępczyni prezydenta Anna Szotkowska.

Edycja tekstu: Michał Król

