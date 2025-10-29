Szczeciński radny: miasto musi pomagać osobom starszym

Przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Andrzej Radziwinowicz powiedział, że miasto musi myśleć o seniorach.

W "Rozmowach pod krawatem" wypowiedział się na temat tego, czy Szczecin ma pomysł na pomoc osobom starszym, które są uwięzione np. na wyższych piętrach kamienic bez wind.

Zaproszenie Piotra Tolko do "Rozmów pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjęła zastępczyni prezydenta Anna Szotkowska.



