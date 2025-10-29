Gigantyczne korki w okolicy bramy głównej Cmentarza Centralnego [ZDJĘCIA]

Ważna informacja dla kierowców jadących w okolice Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Ogromne korki - w okolicach bramy głównej zator ciągnie się od ul. Sikorskiego do ronda Gierosa, w drugą stronę także. Niestety nie uciekniemy przez przyległe ulice - na ulicach Santockiej i Derdowskiego też bardzo trudna sytuacja.





Przypomnijmy, że zamknięte są dwa przejazdy przez torowisko w okolicy bramy głównej. Na miejscu pojawiła się policja.





Tłoczno także przy ul. Mieszka I w obie strony.



