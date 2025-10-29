Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
114 projektów na liście do głosowania do SBO. Do wydania jest 20 mln zł

Region Julia Nowicka

SBO 2026. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
SBO 2026. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
114 projektów pozytywnie przeszło weryfikację do nadchodzącej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
12 listopada rozpocznie się głosowanie, a mieszkańcy zdecydują, na jakie projekty miasto przeznaczy 20 milionów złotych. Wybierać można w dwóch kategoriach - lokalnej i ogólnomiejskiej - mówi Łukasz Kadłubowski, wiceprezydent miasta.

- 20 projektów ogólnomiejskich i w każdym obszarze lokalnym, który mamy, będzie więcej niż trzy projekty. Najwięcej zweryfikowanych jest na obszarze Warszewo-Osów, Arkońskie-Niemierzyn - mówi Kadłubowski.

Przez niezgodność z regulaminem kilkadziesiąt projektów nie przeszło weryfikacji - tłumaczy Jakub Baranowski, kierownik Biura Partycypacji Społecznej.

- M.in. z niezgodnością z założeń projektu, z planami miejscowymi, bardzo często przeszacowanie i niedostosowanie kosztów do realiów. To także np. tkanka konserwatorska - mówi Baranowski.

Głosowanie potrwa do 3 grudnia. Z projektami można się zapoznać na stronie internetowej SBO.

Edycja tekstu: Michał Król
