114 projektów na liście do głosowania do SBO. Do wydania jest 20 mln zł

114 projektów pozytywnie przeszło weryfikację do nadchodzącej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
12 listopada rozpocznie się głosowanie, a mieszkańcy zdecydują, na jakie projekty miasto przeznaczy 20 milionów złotych. Wybierać można w dwóch kategoriach - lokalnej i ogólnomiejskiej - mówi Łukasz Kadłubowski, wiceprezydent miasta.
- 20 projektów ogólnomiejskich i w każdym obszarze lokalnym, który mamy, będzie więcej niż trzy projekty. Najwięcej zweryfikowanych jest na obszarze Warszewo-Osów, Arkońskie-Niemierzyn - mówi Kadłubowski.
Przez niezgodność z regulaminem kilkadziesiąt projektów nie przeszło weryfikacji - tłumaczy Jakub Baranowski, kierownik Biura Partycypacji Społecznej.
- M.in. z niezgodnością z założeń projektu, z planami miejscowymi, bardzo często przeszacowanie i niedostosowanie kosztów do realiów. To także np. tkanka konserwatorska - mówi Baranowski.
Głosowanie potrwa do 3 grudnia. Z projektami można się zapoznać na stronie internetowej SBO.
Edycja tekstu: Michał Król
