Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Część sieci handlowych udostępni parkingi w okresie Wszystkich Świętych [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Więcej policyjnych kontroli drogowych wokół cmentarzy, zwiększone patrole Straży Miejskiej wewnątrz nekropolii i dodatkowa komunikacja miejska dla odwiedzających groby. Tak wyglądać będzie Szczecin pierwszego i drugiego listopada.
Służby gotowe na dzień Wszystkich Świętych. Policja zapowiada kontrole

Służby gotowe na dzień Wszystkich Świętych. Policja zapowiada kontrole

Gigantyczne korki w okolicy Cmentarza Centralnego [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
Jak co roku władze miasta zaapelowały też do sieci handlowych o bezpłatne udostępnianie swoich miejsc parkingowych. Część z nich się zgodziła - informuje Marcin Charęza ze szczecińskiego magistratu.

- Póki co pozytywnie odpowiedziały trzy podmioty: Selgros w Zdrojach, Ikea oraz Centrum Handlowe przy Bohaterów Warszawy 42 ["Stary Turzyn" - dop. red.]. Tam możemy zostawić swoje pojazdy i komunikacją miejską dotrzeć w rejon cmentarza, czy na prawobrzeżu do ulicy Poległych - mówi Charęza.

Jak co roku, w okresie Wszystkich Świętych całkowicie zamknięta dla ruchu kierowców będzie ulica Ku Słońcu. Zakaz wjazdu obowiązywać będzie od godziny 6.00 w sobotę do 22.00 w niedzielę.

Edycja tekstu: Michał Król
Jak co roku władze miasta zaapelowały też do sieci handlowych o bezpłatne udostępnianie swoich miejsc parkingowych. Część z nich się zgodziła - informuje Marcin Charęza ze szczecińskiego magistratu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5261 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od przedwczoraj oglądane 3561 razy)
  3. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3503 razy)
  4. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 3026 razy)
  5. Więcej pociągów ze Szczecina do Poznania i Wrocławia
    (od 23 października oglądane 2967 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:30
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Rusza handel pod cmentarzem. Mieszkańcy: jest drożej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ukradł 16 butli z gazem i trafił do aresztu
Andrzej Radziwinowicz
I George, i piasek, i złoto w jednym… [ZDJĘCIA, WIDEO].
Udzielenie pierwszej pomocy. Warsztaty dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]

Najnowsze podcasty