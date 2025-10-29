Część sieci handlowych udostępni parkingi w okresie Wszystkich Świętych [ZDJĘCIA]

Więcej policyjnych kontroli drogowych wokół cmentarzy, zwiększone patrole Straży Miejskiej wewnątrz nekropolii i dodatkowa komunikacja miejska dla odwiedzających groby. Tak wyglądać będzie Szczecin pierwszego i drugiego listopada.

Jak co roku władze miasta zaapelowały też do sieci handlowych o bezpłatne udostępnianie swoich miejsc parkingowych. Część z nich się zgodziła - informuje Marcin Charęza ze szczecińskiego magistratu.

Edycja tekstu: Michał Król

- Póki co pozytywnie odpowiedziały trzy podmioty: Selgros w Zdrojach, Ikea oraz Centrum Handlowe przy Bohaterów Warszawy 42 ["Stary Turzyn" - dop. red.]. Tam możemy zostawić swoje pojazdy i komunikacją miejską dotrzeć w rejon cmentarza, czy na prawobrzeżu do ulicy Poległych - mówi Charęza.Jak co roku, w okresie Wszystkich Świętych całkowicie zamknięta dla ruchu kierowców będzie ulica Ku Słońcu. Zakaz wjazdu obowiązywać będzie od godziny 6.00 w sobotę do 22.00 w niedzielę.