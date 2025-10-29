Lekarze zapraszają na bezpłatne USG piersi w Policach

Jak żegnać różowy październik, to tylko z profilaktycznym przytupem - przekonują lekarze i w ramach akcji "Zdrowe Czwartki w Gminie Police" organizują bezpłatne USG piersi.

Edycja tekstu: Michał Król

Zapisy rozpoczną się o godzinie 17 - mówi Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.- Jest możliwość osobistego zapisania się w naszej siedzibie w Policach, na badania USG piersi. Jest to kolejna akcja realizowana w ramach "zdrowych czwartków" w gminie Police - mówi Knop.Zapisy odbędą się w szpitalu w Policach przy ul. Siedleckiej 2, wejście B, w Holu Endoskopii i skończą się w momencie zapełnienia dostępnych miejsc. Natomiast badania USG będą prowadzone w czwartek w godz. 15:00 do 20:00.