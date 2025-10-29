Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Lekarze zapraszają na bezpłatne USG piersi w Policach

Region Anna Klimczyk

Różowa wstążka - symbol oznaczający walkę z rakiem piersi. Fot. pixabay.com / Marijana (domena publiczna)
Jak żegnać różowy październik, to tylko z profilaktycznym przytupem - przekonują lekarze i w ramach akcji "Zdrowe Czwartki w Gminie Police" organizują bezpłatne USG piersi.
Zapisy rozpoczną się o godzinie 17 - mówi Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

- Jest możliwość osobistego zapisania się w naszej siedzibie w Policach, na badania USG piersi. Jest to kolejna akcja realizowana w ramach "zdrowych czwartków" w gminie Police - mówi Knop.

Zapisy odbędą się w szpitalu w Policach przy ul. Siedleckiej 2, wejście B, w Holu Endoskopii i skończą się w momencie zapełnienia dostępnych miejsc. Natomiast badania USG będą prowadzone w czwartek w godz. 15:00 do 20:00.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty