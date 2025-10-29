Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Generał Waldemar Skrzypczak zostanie upamiętniony w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzescy radni zdecydowali, że imieniem Waldemara Skrzypczaka zostanie nazwany jeden z miejscowych skwerów.
Pożegnanie gen. Waldemara Skrzypczaka

Pożegnanie gen. Waldemara Skrzypczaka

"Generał Waldemar Skrzypczak był żołnierzem z krwi i kości"
"Generał Skrzypczak nie wahał się stanąć po stronie żołnierzy"
Chociaż generał urodził się w Szczecinie, to dorastał w Kołobrzegu, gdzie spędził także część swojej służby wojskowej. Stąd propozycja środowisk wojskowych o upamiętnieniu nad morzem byłego dowódcy Wojsk Lądowych, który zmarł w lipcu tego roku.

Projektem uchwały w tej sprawie zajęli się kołobrzescy radni, a w czasie sesji generał brygady w stanie spoczynku Jan Dziedzic zaznaczał, że mowa o żołnierzu o wybitnych cechach i zasługach.

- Był dowódcą, który inspirował podkomendnych, mentorem dla pokoleń polskich żołnierzy. Ceniono go za profesjonalną wiedzę i umiejętności, a także za troskę o powierzonych sobie ludzi. Nie wahał się podejmować decyzji trudnych i śmiałych, lecz odpowiedzialnych i potrzebnych - mówi Dziedzic.

Radni byli w tej kwestii jednomyślni, a generał Skrzypczak zostanie patronem skweru mieszczącego się pomiędzy ulicami Solną, Jagiellońską, Pomorską i Zwycięzców.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

