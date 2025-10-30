Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dron antysmogowy ustali czym palisz w piecu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Co dokładnie ląduje w piecu i czy czarny dym z komina zagraża naszemu zdrowiu i życiu - sprawdza to szczecińska Straż Miejska. Rozpoczęły się pierwsze kontrole w sezonie z użyciem specjalnego drona antysmogowego.
Gdy urządzenie wykryje podwyższone poziomy szkodliwych substancji w powietrzu, nie zawsze oznacza to, że do pieca trafiają lakierowane deski czy śmieci - zaznacza pilot drona Robert Konopczak z firmy Dronpol.

- [Odczyt - przyp. red.] nie jest jednoznaczny, bo równie dobrze może być to faza rozpalania. Czasami się zdarza tak, że właściciele tych kotłów sami się przyznają, że palili czymś niedozwolonym, a czasami trzeba wziąć próbkę popiołu i zbadać w laboratorium - powiedział.

W Szczecinie coraz rzadziej w piecach lądują śmieci, ale problemem są nadal tak zwane kopciuchy, czyli stare piece - mówi Aleksandra Wiśniewska ze Straży Miejskiej w Szczecinie.

- Jeżeli chodzi o opał i o palenie tych śmieci, to jest duża różnica. Coraz rzadziej mamy ujawnione nieprawidłowości, ale jeśli chodzi o wymianę pieców, no to ze względów finansowych jeszcze troszeczkę to wszystko jest w powijakach. Ale ludzie są świadomi! - przyznała.

Za palenie w starym piecu grozi 500 złotych mandatu.

W ubiegłym sezonie grzewczym Straż Miejska przeprowadziła prawie 3 tys. interwencji i wystawiła prawie 250 mandatów.

Aby wymienić piec albo całkiem zmodernizować system ogrzewania w domu można skorzystać w programu Czyste Powietrze. Środki z niego pozwalają na sfinansowanie wymiany źródła ciepła nawet w stu procentach - zależy to od dochodów w gospodarstwie domowym.

Edycja tekstu:Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

