Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Akcja "Stroisz". Przeciwdziałanie nielegalnej wycince w lasach i parkach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
W okresie Wszystkich Świętych Lasy Państwowe w całym kraju zaostrzyły kontrole, by walczyć z nielegalną wycinką gałązek i drzewek, które później wykorzystywane są m.in. na stroiki.
Wzmożone patrole strażników w lasach w ramach akcji "Stroisz" potrwają do 2 listopada. "Gałązkowe łowy" uderzają m.in. we właścicieli sklepów z wiązankami.

- Nie podoba mi się to, bo kocham naturę. - To w złą stronę zmierza z roku na rok. - Nawet same klientki się chwalą, że gdzieś sobie coś pozyskały. - To jest szkodzenie. To wszystko, co się wycina, bez zgody, bez uprawnień... - Bierzemy to od hurtowników, pakowane w paczki, na wszystko są faktury, są paragony. - Kiedyś byli, kontrolowali, prosili o asygnaty, a na dzień dzisiejszy tego nie ma. Zaraz będzie Boże Narodzenie, znowu będą wycinać - mówili.

Akcja "Stroisz" to nie tylko wzmożone patrole w lasach, ale też kontrole sklepików i straganów z wiązankami.

- Jedziemy wspólnie ze służbami, z policją, sprawdzamy po dokumenty potwierdzające legalność pozyskania tego typu roślin. Zawsze się zwracamy do zarządcy terenu. Nic nie robimy w lesie sami z siebie - podkreśla Andrzej Kubler z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Korzystajmy z legalnych źródeł - apeluje Kubler

- Takie rośliny można pozyskać z plantacji; są plantacje choinkowe, są plantacje, z których można z legalnego źródła zakupić rośliny, albo przy większej skali - trzeba się zgłosić do nadleśnictwa i podpisać stosowną umowę - poinstruował.

Za nielegalne "gałązkowe łowy" grozi mandat do 500 złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Krzysztofa Cichockiego z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- Nie podoba mi się to, bo kocham naturę. - To w złą stronę zmierza z roku na rok. - Nawet same klientki się chwalą, że gdzieś sobie coś pozyskały. - To jest szkodzenie. To wszystko, co się wycina, bez zgody, bez uprawnień... - Bierzemy to od hurtowników, pakowane w paczki, na wszystko są faktury, są paragony. - Kiedyś byli, kontrolowali, prosili o asygnaty, a na dzień dzisiejszy tego nie ma. Zaraz będzie Boże Narodzenie, znowu będą wycinać - mówili.
- Jedziemy wspólnie ze służbami, z policją, sprawdzamy po dokumenty potwierdzające legalność pozyskania tego typu roślin. Zawsze się zwracamy do zarządcy terenu. Nic nie robimy w lesie sami z siebie - podkreśla Andrzej Kubler z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
- Takie rośliny można pozyskać z plantacji; są plantacje choinkowe, są plantacje, z których można z legalnego źródła zakupić rośliny, albo przy większej skali - trzeba się zgłosić do nadleśnictwa i podpisać stosowną umowę - poinstruował.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5400 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od 27 października oglądane 3911 razy)
  3. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 3111 razy)
  4. Nowy podziemny parking w Szczecinie od poniedziałku dla kierowców
    (od 24 października oglądane 2912 razy)
  5. Nowa Lewica wybrała nowego przewodniczącego partii w Szczecinie
    (od 24 października oglądane 2883 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Akcja "Stroisz". Przeciwdziałanie nielegalnej wycince w lasach i parkach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Anna Szotkowska
Dron antysmogowy ustali czym palisz w piecu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rusza handel pod cmentarzem. Mieszkańcy: jest drożej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policja apeluje o czujność, czyli kradzieże na cmentarzach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piaskiem po uszach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty