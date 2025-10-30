Akcja "Stroisz". Przeciwdziałanie nielegalnej wycince w lasach i parkach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W okresie Wszystkich Świętych Lasy Państwowe w całym kraju zaostrzyły kontrole, by walczyć z nielegalną wycinką gałązek i drzewek, które później wykorzystywane są m.in. na stroiki.

Wzmożone patrole strażników w lasach w ramach akcji "Stroisz" potrwają do 2 listopada. "Gałązkowe łowy" uderzają m.in. we właścicieli sklepów z wiązankami.



- Nie podoba mi się to, bo kocham naturę. - To w złą stronę zmierza z roku na rok. - Nawet same klientki się chwalą, że gdzieś sobie coś pozyskały. - To jest szkodzenie. To wszystko, co się wycina, bez zgody, bez uprawnień... - Bierzemy to od hurtowników, pakowane w paczki, na wszystko są faktury, są paragony. - Kiedyś byli, kontrolowali, prosili o asygnaty, a na dzień dzisiejszy tego nie ma. Zaraz będzie Boże Narodzenie, znowu będą wycinać - mówili.



Akcja "Stroisz" to nie tylko wzmożone patrole w lasach, ale też kontrole sklepików i straganów z wiązankami.



- Jedziemy wspólnie ze służbami, z policją, sprawdzamy po dokumenty potwierdzające legalność pozyskania tego typu roślin. Zawsze się zwracamy do zarządcy terenu. Nic nie robimy w lesie sami z siebie - podkreśla Andrzej Kubler z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



Korzystajmy z legalnych źródeł - apeluje Kubler



- Takie rośliny można pozyskać z plantacji; są plantacje choinkowe, są plantacje, z których można z legalnego źródła zakupić rośliny, albo przy większej skali - trzeba się zgłosić do nadleśnictwa i podpisać stosowną umowę - poinstruował.



Za nielegalne "gałązkowe łowy" grozi mandat do 500 złotych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna