Porywisty wiatr. Przewracające się drzewo uszkodziło samochody

Wieje nie tylko w Szczecinie, ale także w całym regionie. Pierwsze skutki wichury w Kołobrzegu to uszkodzone samochody, na które spadło drzewo powalone przez wiatr.
Nikomu nic się nie stało, natomiast jeden z pojazdów został kompletnie zniszczony.
Według prognoz porywy wiatru nad morzem mają osiągnąć w godzinach wieczornych prędkość nawet do 100 km/h. Z tego powodu w Kołobrzegu odwołany został choćby wieczorny plenerowy Halloween Night Market.
Wiatr na wybrzeżu ma osłabnąć w godzinach nocnych.
