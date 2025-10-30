Porywisty wiatr. Przewracające się drzewo uszkodziło samochody

Wieje nie tylko w Szczecinie, ale także w całym regionie. Pierwsze skutki wichury w Kołobrzegu to uszkodzone samochody, na które spadło drzewo powalone przez wiatr.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Strażacy nad morzem odnotowali już pierwsze interwencje związane z silnymi porywami wiatru. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło przy ulicy Mickiewicza, gdzie drzewo rosnące na skraju nadmorskiego parku przewróciło się na trzy zaparkowane samochody.Nikomu nic się nie stało, natomiast jeden z pojazdów został kompletnie zniszczony.Według prognoz porywy wiatru nad morzem mają osiągnąć w godzinach wieczornych prędkość nawet do 100 km/h. Z tego powodu w Kołobrzegu odwołany został choćby wieczorny plenerowy Halloween Night Market.Wiatr na wybrzeżu ma osłabnąć w godzinach nocnych.