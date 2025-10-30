Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Gumieńce. Wyłączone przystanki i zmiany dla linii 88, 244, 908 i 528

Region Antoni Stefański

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińska Energetyka Cieplna przygotowuje się do budowy sieci ciepłowniczej w ciągu ul. Polskich Marynarzy przy skrzyżowaniu z ul. Maczka w dniach od 3-7 listopada.
W związku z tym autobusy linii 88, 244, 908 i 528, jadące w kierunku pętli przy ulicy Kwiatowej będą jechać z pętli Maczka ulicami Polskich Marynarzy i Ku Słońcu.

Wyłączone z obsługi dla tych linii zostaną przystanki "Osiedle Kapitanów" i "Hrubieszowska" w stronę Gumieniec.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

październik 2025
