Gumieńce. Wyłączone przystanki i zmiany dla linii 88, 244, 908 i 528

Szczecińska Energetyka Cieplna przygotowuje się do budowy sieci ciepłowniczej w ciągu ul. Polskich Marynarzy przy skrzyżowaniu z ul. Maczka w dniach od 3-7 listopada.
W związku z tym autobusy linii 88, 244, 908 i 528, jadące w kierunku pętli przy ulicy Kwiatowej będą jechać z pętli Maczka ulicami Polskich Marynarzy i Ku Słońcu.
Wyłączone z obsługi dla tych linii zostaną przystanki "Osiedle Kapitanów" i "Hrubieszowska" w stronę Gumieniec.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
