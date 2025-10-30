Zmiany organizacji ruchu w Kołobrzegu

To w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych; wybierający się na kołobrzeski cmentarz powinni zdjąć nogę z gazu już od wysokości ulicy Europejskiej.

Od 31 października 2025 roku, od godziny 7:00, do 3 listopada, do godziny 7:00, na ul. VI Dywizji Piechoty – od ul. Europejskiej do granic cmentarza – obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.





Z kolei ul. Św. Wojciecha – od ul. Makuszyńskiego – stanie się drogą jednokierunkową z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Wyjazd z parkingu cmentarza będzie możliwy wyłącznie w lewo, w kierunku ul. Św. Wojciecha, a od strony ul. Makuszyńskiego obowiązywać będzie zakaz wjazdu w stronę ul. VI Dywizji Piechoty.

