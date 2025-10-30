Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zmiany organizacji ruchu w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
To w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych; wybierający się na kołobrzeski cmentarz powinni zdjąć nogę z gazu już od wysokości ulicy Europejskiej.
Będzie tu obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. Kierowcy muszą zwrócić uwagę również na ulicę Św. Wojciecha, czyli drogę wzdłuż cmentarza.

Pamela Borkowska, rzecznik kołobrzeskiej policji wskazuje, że w tym miejscu wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę Radzikowa.

- Wyjazd parkingu cmentarza będzie możliwy wyłącznie w lewo w kierunku ulicy Świętego Wojciecha, a od strony ulicy Makuszyńskiego obowiązywać będzie zakaz wjazdu - wskazała.

Zmiany wejdą w życie już w piątek 31 października o godz. 7. Tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać do poniedziałku 3 listopada.

***
Od 31 października do 3 listopada w rejonie ul. VI Dywizji Piechoty i ul. Św. Wojciecha w Kołobrzegu wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów i pieszych w okresie Wszystkich Świętych, w Kołobrzegu wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarza komunalnego.

Od 31 października 2025 roku, od godziny 7:00, do 3 listopada, do godziny 7:00, na ul. VI Dywizji Piechoty – od ul. Europejskiej do granic cmentarza – obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Z kolei ul. Św. Wojciecha – od ul. Makuszyńskiego – stanie się drogą jednokierunkową z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Wyjazd z parkingu cmentarza będzie możliwy wyłącznie w lewo, w kierunku ul. Św. Wojciecha, a od strony ul. Makuszyńskiego obowiązywać będzie zakaz wjazdu w stronę ul. VI Dywizji Piechoty.

Przystanki autobusowe pozostają bez zmian, natomiast na ul. 6 Dywizji Piechoty w kierunku Zieleniewa, na prawym pasie ruchu wzdłuż parkingu cmentarza, wyznaczony zostanie postój TAXI.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

