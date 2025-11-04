Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Budowa centrum przesiadkowego w Wapnicy ze wsparciem

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródlo: funduszeue.wzp.pl
Jest wsparcie unijne na budowę centrum przesiadkowego w Wapnicy. Gmina Międzyzdroje otrzyma na ten cel prawie milion dwieście tysięcy złotych z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.
Właśnie podpisano umowę w tej sprawie. Nowe centrum przesiadkowe powstanie przy drodze, z której korzystają zarówno mieszkańcy Wapnicy, jak i turyści.

Inwestycja obejmie budowę parkingu dla 20 samochodów osobowych. Powstaną także dwa stanowiska postojowe dla busów. Nie zabraknie też infrastruktury dla rowerzystów - zaplanowano wiatę rowerową i 22 stojaki.

Szacuje się, że z parkingu typu "Park&Ride" będzie korzystać nawet 4 tysiące pojazdów rocznie.

Cała inwestycja ma kosztować ponad dwa miliony złotych. Zakończenie prac zaplanowano na marzec 2027 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

