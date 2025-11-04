Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Rusza "Kurs Bezpiecznego Seniora" w powiecie polickim

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)
Seniorzy z powiatu polickiego będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności, które mogą uratować życie - zarówno własne, jak i innych osób.
Ruszają warsztaty, podczas których starsze osoby dowiedzą się m.in., jak prawidłowo wzywać służby ratunkowe, przeprowadzać podstawowe zabiegi resuscytacyjne, obsługiwać defibrylator AED, usuwać ciało obce z dróg oddechowych czy układać osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej. Nie zabraknie również praktycznych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni ratownicy medyczni oraz strażacy OSP. We wtorek warsztaty odbędą się Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Początek o godz. 10.

Kolejne zajęcia odbędą się 6 oraz 12, 13 i 14 listopada.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

