Rusza "Kurs Bezpiecznego Seniora" w powiecie polickim

Seniorzy z powiatu polickiego będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności, które mogą uratować życie - zarówno własne, jak i innych osób.
Ruszają warsztaty, podczas których starsze osoby dowiedzą się m.in., jak prawidłowo wzywać służby ratunkowe, przeprowadzać podstawowe zabiegi resuscytacyjne, obsługiwać defibrylator AED, usuwać ciało obce z dróg oddechowych czy układać osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej. Nie zabraknie również praktycznych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu.
Zajęcia poprowadzą doświadczeni ratownicy medyczni oraz strażacy OSP. We wtorek warsztaty odbędą się Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Początek o godz. 10.
Kolejne zajęcia odbędą się 6 oraz 12, 13 i 14 listopada.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
