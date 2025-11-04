Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ponad trzy mln złotych trafią do Świnoujścia

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad trzy miliony złotych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymało Świnoujście, w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
Środki pozwolą lokalnemu samorządowi na zakup nowoczesnego sprzętu oraz przeszkolenie kadry odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mieszkańców. Ogłoszono już przetargi na zakup wyposażenia.

Wśród planowanych inwestycji znalazły się m.in. duży agregat prądotwórczy, przenośne stacje zasilania z panelami fotowoltaicznymi, mobilne maszty oświetleniowe, a także śpiwory, plecaki ratownicze i inny sprzęt niezbędny w sytuacjach kryzysowych.

W przyszłym roku do województwa zachodniopomorskiego trafi kolejna pula środków przeznaczona na kontynuację rozpoczętych zadań.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

