Warsztat Terapii Zajęciowej powstanie w Bornem Sulinowie

Ma zwiększać szanse, a także możliwość zatrudnienia i usamodzielnienia się osób w trudnej sytuacji albo z niepełnosprawnościami. W Bornem Sulinowie powstanie Warsztat Terapii Zajęciowej.
Remont przejdzie istniejący tam budynek garażowy. Poza robotami budowlanymi zaplanowano też zagospodarowanie terenu.
Zakupiony zostanie także bus elektryczny przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
Całość będzie kosztować ponad 4 mln 300 tys. zł, urząd marszałkowski przekaże z funduszy unijnych prawie 3 mln 600 tys. zł. Wszystko ma być gotowe w sierpniu przyszłego roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
