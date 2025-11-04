Warsztat Terapii Zajęciowej powstanie w Bornem Sulinowie

Ma zwiększać szanse, a także możliwość zatrudnienia i usamodzielnienia się osób w trudnej sytuacji albo z niepełnosprawnościami. W Bornem Sulinowie powstanie Warsztat Terapii Zajęciowej.

Remont przejdzie istniejący tam budynek garażowy. Poza robotami budowlanymi zaplanowano też zagospodarowanie terenu.



Zakupiony zostanie także bus elektryczny przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami.



Całość będzie kosztować ponad 4 mln 300 tys. zł, urząd marszałkowski przekaże z funduszy unijnych prawie 3 mln 600 tys. zł. Wszystko ma być gotowe w sierpniu przyszłego roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas